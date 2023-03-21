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Коммерсантъ FM
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На Европе свет клином не сошелся

Российские теоретики права хотят защищать суверенные права человека

Во вторник участники X Общероссийского собрания теоретиков права обсудили кризис глобальной системы защиты прав человека и возможности импортозамещения в этой сфере. Впрочем, полного единства в этом вопросе участники обсуждения не достигли. Так, сенатор Андрей Клишас считает, что торопиться с созданием альтернативного международного суда все же не стоит: в рамках новой структуры Россия может cтолкнуться с таким же непониманием, как и в случае с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). А вот академик Талия Хабриева видит перспективы в деле создания евразийской концепции прав человека, которая объединит приверженцев традиционных ценностей.

Сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительства России Талия Хабриева на годовом собрании теоретиков права

Сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительства России Талия Хабриева на годовом собрании теоретиков права

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительства России Талия Хабриева на годовом собрании теоретиков права

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

21 января главные правоведы России обсудили проблему прав человека. Последнее время тема поднимается все чаще: отечественные государственные деятели регулярно говорят о том, что Запад использует их для навязывания своих ценностей. Приходится признать, что глобальная система защиты прав человека переживает не лучшие времена, выступила в духе времени ректор ИЗИСП Талия Хабриева. По ее словам, противоречия нарастают и в международных отношениях, и в юридической доктрине. В практике также наблюдается раскол, констатировала правовед: вновь обострились споры о содержании естественных прав.

Необходимость разрешения накопившихся противоречий возвращает к фундаментальным теоретическим вопросам и предполагает поиск нового всеобщего консенсуса, который учитывает интересы отдельных государств и мирового сообщества, призвала госпожа Хабриева.

Современный контекст заставляет по-новому оценивать вопросы, которые еще недавно казались не подлежащими обсуждению, согласился с коллегой глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а по совместительству главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗИСП Андрей Клишас. В частности, напомнил он, сейчас активно обсуждается вопрос о том, как наиболее эффективно защищать права человека после выхода России из Европейской конвенции.

«Многие политики придерживаются точки зрения, что нам нужны альтернативные межгосударственные судебные органы,— отметил сенатор.— Либо в рамках Евразийского экономического союза, либо Союзного государства России и Белоруссии».

Действительно, после выхода (исключения) России из Совета Европы (СЕ) появилось несколько инициатив о создании аналога такой наднациональной структуры с участием России. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова предложила поработать в этом направлении над конвенцией ШОС, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко высказала идею о необходимости суда СНГ, а председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин заявил, что нужно учредить евразийский суд, который сделает упор на расследование военных преступлений. Со сходной идеей недавно выступил и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сам господин Клишас признался, что к такой идее относится «осторожно»: прежде чем создавать институты, сначала нужно убедиться, что у сторон совпадает понимание прав и свобод человека, их объема и значения, а также «ценностной составляющей».

Пока нет единого понимания стандарта прав и свобод, невозможно организовать суд, который будет выносить решения.

«Надо защищать права на семью однополую или нет? Нужно сначала договориться, является ли это ценностью, является ли это правом, а потом уже создавать суд, который будет определять политику в данной сфере»,— пояснил господин Клишас. Страны должны договориться и выработать общую платформу, а потом уже создавать надгосударственный орган. Иначе мы столкнемся с теми же непреодолимыми противоречиями, которые у нас возникли в рамках СЕ. В любом случае, убежден сенатор, нарушение суверенитета государства в конечном итоге всегда ведет к нарушению прав и свобод граждан.

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В этом с ним категорически согласен полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский: при слабом государстве права человека — только тема для разговора, объяснил он участникам мероприятия. «Вы слышали про случаи, когда российских граждан задерживали на территории третьих стран, экстрадировали в США и предавали суду? Да! А про то, что гражданина США задержали в третьей стране, экстрадировали в другую страну и предали суду, вы слышали? Нет! А почему? Потому что с США такие игры позволить нельзя,— объяснил господин Барщевский.— Вот вам ярчайший пример того, что только сильное государство и только действующая правовая система в реальности обеспечивают защиту прав человека».

В свою очередь, госпожа Хабриева не исключает, что общей платформой для создания международного суда могли бы стать традиционные ценности.

«Чтобы развивать концепцию евразийского суда по правам человека, надо подумать о создании (а такие предложения уже есть, в том числе и у нас в институте звучали) евразийской концепции прав человека,— сказала она “Ъ”.— У нас есть основания для того, чтобы считать эту перспективу вполне реальной, потому что есть понимание у русского мира и у наших друзей, к чему должно стремиться человечество». Евразийская концепция могла бы в том числе ответить на многие вызовы, связанные с технологической революцией, добавила ректор ИЗИСП. По ее мнению, речь в этом вопросе идет уже не только о вопросах, связанных с информационными технологиями, но и о праве человека на собственную идентичность.

Анастасия Корня

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