Синематика вычитания

Как стало известно «Ъ-Прикамье», рутинный вопрос о передаче в краевую собственность небольшого участка земли в центре Перми неожиданно был снят с рассмотрения гордумы. Речь идет о 0,4 га для нужд «Пермской синематеки», которые краевое учреждение предполагает использовать для хранения реквизита. В мэрии заявляют, что лишь временно отозвали проект. В чис­ле причин для переноса могла стать позиция городской прокуратуры, которая указала на формальные недочеты проекта: несоответствие плана межевания территории и вида разрешенного использования участка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Прокуратура Перми выступила против безвозмездной передачи в собственность Пермского края земельного участка по ул. Куйбышева, 80а. Данный участок (площадь 3940 кв. м) сейчас находится в муниципальной собственности. Его кадастровая стоимость 30,4 млн руб. Решение о передаче участка региону планируется рассмотреть на мартовском пленарном заседании Пермской думы.

Вчера комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами должен был рассмотреть вопрос о передаче участка, однако вопрос сняли с рассмотрения. В пресс-службе администрации Перми подтвердили «Ъ-Прикамье» данные сведения, уточнив, что проект отозван «для дополнительной проработки». От планов по передаче земли «Пермской синематеке» городские власти не отказываются.

Сам участок находится прямо за кинотеатром «Премьер» и с 2022 года — в безвозмездном пользовании ГКБУК «Пермская синематека» (управляет киноцентром). В министерстве культуры Пермского края ранее поясняли, что после получения участка в собственность региональные власти планировали передать его ГКБУК для организации парковок и размещения склада для хранения имущества киноцентра.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в думе сочли передачу краю участка невыгодной: этот участок можно было бы реализовать на торгах и принести дополнительные доходы в казну. По открытым данным, кадастровая стоимость участка — свыше 30 млн руб.

Кроме того, по информации «Ъ-Прикамье», в процесс вмешалась городская прокуратура. По мнению надзорного органа, на данный момент нет оснований для передачи земли в собственность края, поскольку создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения. А наличие участка в муниципальной собственности не мешает «Пермской синематеке» использовать его для собственных целей.

Согласно открытым данным, видом разрешенного использования участка является культурно-досуговая деятельность. Вместе с тем, проект межевания территории, утвержденный мэрией Перми в 2017 году, предусматривает использование участка под строительство много­квартирных домов. По данным «Ъ-Прикамье», прокуратура опасается, что это противоречие может свидетельствовать о намерении использовать участок для целей, не связанных с развитием «Пермской синематеки».

Киноцентр «Премьер» был открыт госкиноцентром «Пермкино» в апреле 2001 года. На базе киноцентра был создан проект «Пермская синематека» — региональная структура для реализации образовательных и просветительских кинопрограмм. Учредителем «Пермской синематеки» является министерство культуры Пермского края. На сегодняшний день киноцентр «Премьер» состоит из шести зрительных залов и обладает фондом из более 9 тыс. фильмов.

Исполняющая обязанности генерального директора «Пермской синематеки» Ирина Ясырева затруднилась ответить на вопросы о передаче учреждению земельного участка. По ее словам, киноцентр использует только имущественный комплекс по ул. Пионерской, 17, находящийся в собственности Пермского края.

Отметим, что ранее городские власти без особых проблем согласовывали передачу в региональную собственность недвижимых объектов из муниципальной казны. Так, недавно был передан участок под стадионом «Юность» — для дальнейшей его реконструкции.

Вчера на рассмотрение думы был внесен вопрос о передаче в край еще одного участка (0,05 га) — за краевым Домом творчества «Муравейник» (ул. Пушкина, 76). Также край просит передать им расположенный на этом участке гараж площадью 200 кв. м. По информации «Ъ-Прикамье», у депутатов также возникли вопросы к этому проекту.

Константин Кадочников