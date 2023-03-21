Медленный газ

Падение регионального авторынка стало замедляться. По итогам февраля продажи новых машин снизились на 30%, тогда как в прошлом году рынок сократился на рекордные 59,1%. Наибольший рост продаж ожидаемо демонстрируют китайские бренды и российская Lada, объемы регистрации новых автомобилей западных и корейских марок продолжают снижаться. Дилеры подтверждают постепенное восстановление рынка, поясняя, что этому способствуют поставки китайских транспортных средств и параллельный импорт. Они прогнозируют, что продажи продолжат расти, однако их восстановления до прежнего уровня не ждут.
По данным отчета информационного агентства «Автомаркетолог», представленного «Ъ-Прикамье» компанией VERRA, в феврале в Пермском крае было зарегистрировано 1137 новых автомобилей, что на 30% меньше, чем в феврале 2022-го (1629). При этом за весь минувший год продажи новых авто в Прикамье упали на 59,1%, на учет было поставлено 11 674 новых машины.
Почти половина проданных в феврале автомобилей приходится на отечественную Lada (58,8%), на втором месте с резким отрывом от лидера закрепился китайский Chery (8%). Третье место — тоже за китайским автомобилем Haval (7%). В первую пятерку также попали «корейцы» Kia (3,5%) и Hyundai (3,4%).
Серьезный рост ожидаемо показали китайские бренды: Exeed, продажи которого за минувший месяц выросли на 250% по сравнению с февралем 2022 года, Chery (+214%), Haval (+86%), Geely (+157%) и FAW (+100%). Продажи российской Lada увеличились на 41%. Неплохой рост показали марки, поставляемые в регион в рамках параллельного импорта, — 40% у Porsche и Chevrolet.
Упали сильнее всего продажи Renault (–97%), Skoda (–97%), Volkswagen (–93%) и Audi (–91%).
Пермский авторынок испытывает трудности с 2020 года, когда продажи новых автомобилей снизились из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. К концу 2021 года отрасль начала восстанавливаться. Однако в 2022 году европейские и американские автопроизводители покинули российский рынок на фоне СВО, возник дефицит иномарок, цены на них выросли, и продажи машин снова резко упали. Вместе с тем, у дилеров заметно вырос интерес к сотрудничеству с китайскими производителями — почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов. Например, VERRA получила дилерство Exeed и Skywell. Дилер Volvo «Обухов» сосредоточился на продаже Gelly. Холдинг «Экскурс» начал продавать FAW, а также вместе с «Сатурн-Р-Авто» и «Форвард-Авто» стал дилером Omoda. В декабре «Экскурс» получил дилерство Chery.
Гендиректор VERRA (Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, «Москвич») Анна Бояршинова отмечает, что авторынок в Прикамье постепенно восстанавливается от прошлогоднего провала. Происходит и внутреннее перераспределение рынка. Так, Lada, ранее занимавшая треть всех продаж, сейчас имеет более половины в продажах дилеров. Помогают восстановиться рынку поставки китайских автомобилей и параллельный импорт, добавляет госпожа Бояршинова. «В нашей компании мы также наблюдаем динамику роста спроса на автомобили брендов Toyota и Porsche, которые любимы нашими клиентами»,— отметила она.
Руководитель «Форвард-Авто» (Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Omoda) Рустам Бахтияров хорошо оценивает работу компании в феврале. «Существенного падения мы не ощутили, так как в этом месяце у нас есть прирост практически по всем подразделениям по сравнению с прошлым февралем. Общее падение продаж автомобилей по краю, скорее всего, связано с отсутствием наличия инобрендов в дилерских центрах»,— полагает он. Собеседник обратил внимание, что в центрах «Форвард-Авто» сейчас хорошо продаются Chery, электрические и гибридные модели Volkswagen, новые модели Mitsubishi, Lada. Причем Volkswagen и Mitsubishi продаются в рамках параллельного импорта. Господин Бахтияров рассчитывает, что общие продажи машин вырастут еще больше со стартом продаж в Перми Omoda C5 с полным приводом.
По словам главы «Форвард-Авто», авторынок сейчас «рабочий», желание у людей обновлять свои машины не исчезло. Он подчеркнул роль госпрограмм на покупку автомобиля, стимулирующих спрос, и отметил, что впервые за долгое время возобновилась программа утилизации старого автопарка.
По мнению директора компании «Демидыч» (Haval, Chery, Exeed, Changan, Jac, Dongfeng) Владислава Никитина, статистику продаж этого года с прошлым сравнивать не совсем корректно. «Многие игроки ушли с рынка, и продажи резко упали, так как самих автомобилей физически не стало. В то же время, появились новые бренды и стали демонстрировать рост продаж сразу на 200–400% лишь потому, что раньше не продавались у нас в принципе. Гораздо показательнее сравнить этот год с 2024-м, если не произойдет еще каких-то глобальных изменений»,— поясняет господин Никитин. Однако он тоже отмечает улучшение ситуации в отрасли. «Мы в феврале фиксировали рост продаж на 50% по сравнению с прошлым годом и в пермских салонах в Перми, и в дилерских центрах в Уфе, так как специализируемся только на китайских брендах. Но и в целом по рынку видно постепенное восстановление»,— поделился руководитель «Демидыча». Он прогнозирует, что продажи автомобилей продолжат расти, так как китайские марки укрепляют свои позиции и начинают пользоваться большим доверием клиентов. «Но восстановления до прежних показателей я бы ждать не стал. Не думаю, что китайским производителям и новым российским брендам удастся на 100% заместить ушедшие марки. Кроме того, нельзя забывать о росте цен на автомобили и снижении покупательской способности, которые тоже затормаживают продажи»,— говорит Владислав Никитин.