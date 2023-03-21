Движение «Черный мост» заявило о причастности к пожару в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону

В Telegram 20 марта было опубликовано сообщение движения «Черный мост», в котором заявляется о причастности движения к пожару в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта. Telegram-канал «Черный мост» создан в сентябре 2022 года. Авторы заявляют, что выступают как представители партизанского сопротивления против «действующего режима».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По версии ЦОС ФСБ, пожар на территории пограничного управления ФСБ произошел из-за возгорания горюче-смазочных материалов в гаражном боксе учреждения. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Подробной информации о следственных мероприятиях в связи происшествием до сих пор не появилось.

«"Черный мост" берет на себя ответственность, точнее — заявляет соавторство в выращивании хлопка в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону»,— сообщается в посте.

По версии автора поста, взрыв, который слышали очевидцы, был вызван лопнувшей лампочкой, помещенной в емкость с взрывоопасным веществом. «Емкость была одна, объемом около трех литров. В ней было горючее под названием "аммонал", около 3 кг. Внутри была емкость поменьше, с другим горючим под названием "триперекись ацетона". Внутри маленькой емкости была лампочка на 3,5 В от карманного фонарика»,— говорится в сообщении.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону