Арестован бывший мэр Старого Оскола и глава белгородского филиала «Газпрома» Александр Сергиенко

Суд заключил под стражу на два месяца 51-летнего генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород» Александра Сергиенко, который в 2018–2021 годах возглавлял второй по величине город в Белгородской области — Старый Оскол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сергиенко

Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко Александр Сергиенко

Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко

Как сообщили в управлении СКР по Белгородской области, Александр Сергиенко обвиняется в трех эпизодах получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2017–2021 годах глава Старого Оскола, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче им разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду. За это он якобы получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму более 15 млн руб.

Преступление было вскрыто сотрудниками УФСБ России Белгородской области. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Александр Сергиенко в 2008–2017 годах работал в администрациях Шебекино, Корочанского и Белгородского районов. В Старый Оскол он приехал в 2017-м, сначала став первым заместителем главы, а после — руководителем администрации. В декабре 2021 года Александр Сергиенко перешел на пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сергей Толмачев, Воронеж