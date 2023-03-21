Дистрибутор развернул ситуацию

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление АО «Мерседес-Бенц РУС» и взыскал 3,7 млн руб. с Александра Бережного, учредителя краевой общественной организации «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей». В 2017 году комитет выиграл процесс в интересах покупателя внедорожника Mercedes-Benz GLE, который жаловался на дефекты автомобиля. Компания возвратила покупателю полную стоимость машины, а комитету выплатила штраф в размере 3,7 млн руб. Спустя два года решение было отменено, но денежные средства дистрибутору до сих пор не вернулись.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мерседес-Бенц РУС» совершил удачный маневр

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ «Мерседес-Бенц РУС» совершил удачный маневр

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) обязал Александра Бережного, учредителя краевой общественной организации «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей», компенсировать АО «Мерседес-Бенц РУС» убытки в сумме 3,7 млн руб. Материалы процесса размещены в картотеке АСКК.

Речь идет о денежных средствах, полученных комитетом в ходе спора между дистрибутором и жителем Краснодара Александром Самохиным.

Сразу после покупки кроссовера Mercedes-Benz GLE стоимостью 5,3 млн руб. господин Самохин стал жаловаться в сервисный центр на различные дефекты, в том числе на запотевание фар и перебои в работе двигателя. В ходе диагностики и гарантийного ремонта некорректная работа двигателя не подтвердилась, остальные недостатки были устранены, однако Александр Самохин потребовал вернуть ему стоимость внедорожника. После отказа дистрибутора покупатель привлек для представления своих интересов организацию «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей» и обратился в Прикубанский райсуд Краснодара.

Первым решением суда, вынесенным в октябре 2017 года, с АО «Мерседес-Бенц РУС» в пользу покупателя была взыскана стоимость автомобиля, неустойка и штраф. Комитет защиты прав потребителей также получил крупную сумму в виде штрафа. Суд принял во внимание заключение экспертизы о том, что CAN-шина кроссовера якобы имеет производственный брак. Затем дело несколько раз проходило по инстанциям, которые принимали противоречивые решения, в том числе еще раз взыскали штраф с дистрибутора. Наконец в октябре 2019 года Краснодарский краевой суд поставил точку в споре, согласившись с доводом АО «Мерседес-Бенц РУС» о том, что владелец автомобиля не предоставил транспортное средство дистрибутору для проверки качества, что исключает удовлетворение его требований.

Поскольку дистрибутор к тому моменту уже выплатил комитету в общей сложности 3,7 млн руб., крайсуд постановил вернуть средства АО «Мерседес-Бенц РУС», но Комитет по защите прав потребителей этого не сделал.

В 2021 году Минюст обратился в суд за ликвидацией общественной организации, так как она в течение двух лет не сдавала отчеты. Узнав о ликвидации Комитета по защите прав потребителей, дистрибутор попросил АСКК взыскать убытки с учредителя организации Александра Бережного, что и было сделано. Господин Бережной обжаловал судебный акт в апелляционной инстанции, заседание по его заявлению назначено на 16 апреля.

На звонки «Ъ-Юг» по мобильному телефону Александр Бережной не ответил. В АО «Мерседес-Бенц РУС» воздержались от комментария.

Ростовский юрист Ростислав Рычанов, специализирующийся на защите прав покупателей автомобилей, пояснил «Ъ-Юг», что взысканный в пользу комитета штраф в размере 3,7 млн руб. соответствует обычной практике выплаты организации по защите прав потребителей приблизительно 50% от полученной покупателем суммы возмещения.

«Эта практика была введена в РФ для развития структур по защите прав потребителей. Но, к сожалению, претензии покупателей, даже поддержанные общественными организациями, не всегда бывают обоснованными. В данном случае мы видим, что покупатель отказался предоставить автомобиль для контроля качества, а это серьезно подрывает его позицию», — отметил господин Рычанов.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, у Александра Бережного мало шансов оспорить решение суда о взыскании. «Дистрибутор имеет постановление суда, подтверждающее размер обязательств комитета, а также исполнительный лист, но должник не платит по обязательствам и ликвидируется в результате бездействия своего руководства. Единственной возможностью удовлетворить свои требования для “Мерседес-Бенц РУС” является подача иска к руководству комитета, это совершенно нормальная и широко распространенная практика», — говорит юрист.

Что касается покупателя автомобиля Александра Самохина, то в картотеке АСКК опубликованы сведения о признании его банкротом (решение от 27 января этого года), АО «Мерседес-Бенц РУС» подало заявление о включении своих требований в реестр.

Интересно, что в мае 2019 года группа автопроизводителей обращалась в Генпрокуратуру с заявлением о том, что в судах Краснодарского края якобы массово принимаются сомнительные решения по заявлениям покупателей автомобилей. Однако после проверки никаких организационных выводов для судей не последовало.

Анна Перова, Краснодар