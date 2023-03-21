Ягодки – потом

В сибирских лесах в 2022 году в промышленных целях собрали более 17 тыс. т орехов, ягод, грибов и лекарственных трав. Их заготовка по сравнению с предыдущим годом выросла в среднем на 17%. Эксперты связывают рост показателей с хорошим урожаем кедрового ореха. В то же время на фоне отсутствия традиционного спроса от европейских покупателей заготовка ягод в регионе сократилась. На Сибирь приходится две трети всех заготавливаемых в России дикоросов. В лидерах — Иркутская и Томская области, Республика Алтай. На 2023 год эксперты прогнозируют пере­ориентацию местных поставщиков дикоросов на азиатские рынки и рост заготовки ягод на 20%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 2023 год эксперты прогнозируют переориентацию сибирских поставщиков дикоросов на азиатские рынки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На 2023 год эксперты прогнозируют переориентацию сибирских поставщиков дикоросов на азиатские рынки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сибирские предприниматели в 2022 году, по данным Рослесинфорга, собрали на арендуемых лесных участках 17,1 тыс. т дикоросов, что на 17% превышает показатель 2021 года. «На Сибирский федеральный округ (СФО) приходится больше 77% всех объемов заготовок дикорастущих ягод, орехов, лекарственных трав и грибов в России. Всего в 2022 году действовало 116 договоров аренды под заготовку пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, больше всего в Иркутской и Томской областях, а также в Республике Алтай»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Основной объем заготавливаемых в Сибири дикоросов составляют орехи (преимущественно — кедровый). Их в 2022 году собрали 14,9 тыс. т, превысив показатель предыдущего года на 20,7%. В Сибири, по данным Рослесинфорга, заготавливают около 78% всех лесных орехов в России. Лидеры в СФО — Томская область (8,4 тыс. т), Республика Алтай (2,9 тыс. т) и Красноярский край (1,7 тыс. т). При этом в Томской области заготовка кедровых орехов в прошлом году удвоилась.

«На показатель объемов заготовки влияют и климатические условия — жаркое или прохладное лето, а также растущая тенденция потребления полезных и экологически чистых продуктов, соответственно больше предпринимателей начинают рассматривать эту сферу для бизнеса»,— говорит господин Чащин. По его данным, в 2022 году в СФО количество предпринимателей, занимающихся заготовкой дикоросов в товарном секторе на землях лесного фонда, фактически удвоилось. Сейчас их больше 70, в том числе 18 зарегистрированы в Иркутской области, 15 — в Республике Тыва, 14 — в Томской области и 11 — в Республике Алтай.

Лесные грибы — в основном белые и лисички — в Сибири заготавливают на арендованных лесных участках под коммерческую реализацию только в Томской области. В 2022 году их сбор вырос на 5% (до 0,8 тыс. т). Основной объем лесных ягод в Сибири собирают в Иркутской области, их заготовка в прошлом году осталась на том же уровне — 4,2 т. Вместе с тем в Рослесинфорге отметили, что в целом по стране показатель сбора ягод снизился на 60%. Почти в восемь раз сократились в прошлом году объемы коммерческой заготовки лекарственных трав — до 75,6 т. В округе их собирают только в двух регионах — Республике Алтай (24 т) и Иркутской области (51,6 т).

Председатель правления ассоциации «Дикоросы», гендиректор ООО «Дикая Сибирь» (Иркутск) Александр Деев связывает рост заготовки кедрового ореха в Сибири с высоким урожаем прошлого года, особенно в Иркутской области. «На кедровый орех спрос всегда выше, чем предложение»,— объяснил он. А вот лесные ягоды в 2022 году, по его словам, остались без привычного экспорта, и объем сбыта сократился. Раньше их закупали в основном европейские страны — Прибалтика и Скандинавия. «Они, насколько мне известно, в прошлом году отказывались от некоторых видов сырья. Сейчас заготовители активно ищут новые рынки сбыта, ориентируются в основном на дружественные страны Азии и Ближнего Востока. Там есть хорошие перспективы перенастройки поставок. В этом году мы ожидаем, что ягоды поедут туда в хорошем объеме»,— рассказал он.

По оценке эксперта, в 2022 году заготовители не смогли экспортировать около 70% урожая лесных ягод. Часть объемов, по его словам, даже могла остаться «на кустах» из-за низкой востребованности. Вместе с тем господин Деев отмечает рост внутреннего потребления сибирских ягод. «Раньше в страну импортировались более дешевые ягоды — клубника и вишня. Наши же лесные ягоды при экспорте в Евросоюз за год к началу нового сезона заготовки дорожали до 2–2,5 раз, а в 2022 году цены стабилизировались и не росли. Поэтому многие переработчики пищевой продукции включили в свои цепочки местные бруснику, чернику, клюкву, облепиху для создания новых продуктов. Облепиху, бруснику, красную смородину и черноплодную рябину начали активно закупать детские сады и школы»,— отмечает эксперт. Он полагает, что в 2023 году этот тренд продолжится.

Господин Деев считает, что при появлении новых «интересных по цене» экспортных контрактов заготовка ягод в этом году может вырасти в пределах 20%. Объемы сбора кедрового ореха, по его прогнозу, останутся на уровне 2022 года.

Дарья Решетникова