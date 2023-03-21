Сайт Оренбургского университета попал в реестр ОРИ

Сайт Оренбургского государственного университета внесен в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ). Данные опубликованы на портале Роскомнадзора. Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода» (внесена в реестр иностранных агентов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: osu.ru Фото: osu.ru

По данным ресурса, оренбургский вуз был зарегистрирован в реестре в минувший понедельник, 20 марта. Согласно «пакету Яровой», теперь Оренбургский государственный университет должен собирать, хранить и предоставлять сведения о пользователях по требованию ФСБ, в том числе внутреннюю переписку.

«Пакет Яровой» — неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом. Они были приняты в 2016 году и регламентируют новые требования к операторам связи и интернет-проектам, а также расширяют полномочия правоохранительных органов.

По состоянию на конец минувшего года в реестре ОРИ значится свыше 300 организаций. Среди них присутствуют «ВКонтакте», Mail.Ru и Telegram, сервисы «Яндекса», например «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», «Сбербанк онлайн», Тинькофф-банк, Tinder.

Георгий Портнов, Самара