Россия и Китай согласовали почти все параметры соглашения о газопроводе «Сила Сибири-2»

В ходе переговоров России и КНР были согласованы практически все параметры договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», сообщил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сила Сибири-2» — проектируемый магистральный газопровод, который планируют проложить между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Планируемая протяженность газопровода — около 6700 км, из которых 2700 км должны пройти по территории России. Газопровод также должен пройти по территории Монголии. Мощность «Силы Сибири-2» должна достигать 50 млрд куб. м в год.

Глава государства во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе отметил, что российские компании готовы обеспечить растущий спрос Китая на энергоносители. «Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м. Плюс 100 млн тонн сжиженного природного газа»,— сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

В России с трехдневным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Вчера, 20 марта, он провел неофициальную встречу с Владимиром Путиным, сегодня в Кремле проходят официальные переговоры в расширенном формате с участием членов правительства, Совета безопасности и глав крупных частных и госкомпаний.

В январе вице-премьер Александр Новак сообщал, что поставки по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году достигли рекордных 15,5 млрд куб. м газа. «Газпром» регулярно отчитывается о новых рекордах суточных поставок газа по этому направлению. К 2025 году объемы поставок планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год за счет строительства «Силы Сибири-2».

Эрдни Кагалтынов