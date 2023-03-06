На хека ставят импортные сети

Рыбопромышленники ищут новые возможности расширения сбыта. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обсудить повышение ввозных пошлин на мороженое филе и мороженый хек, импорт которых в 2022 году превысил 44 тыс. тонн. Другие участники рынка выступают резко против этой меры, предупреждая, что она грозит ростом цен на российскую продукцию и снижением спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент АСРФ (включает структуры Русской рыбопромышленной компании, холдинга «Норебо» и другие компании) Алексей Осинцев предложил Минсельхозу проработать возможность временного повышения импортных пошлин на часть рыбной продукции. “Ъ” ознакомился с копией обращения от 1 марта.

В письме АСРФ речь идет о мороженом рыбном филе и мороженом хеке. В 2022 году импорт мороженого филе белой рыбы (пикша, треска, хек и т. д.) в целом из всех стран вырос на 140,3%, до 26,5 тыс. тонн, а, например, мороженого хека из Аргентины и Уругвая — на 6%, до 18 тыс. тонн год к году, говорится в письме. Общая стоимость этих поставок — $48,7 млн, или 3,67 млрд руб. Сейчас на различные виды мороженого рыбного филе импортные пошлины установлены в пределах 7%.

Как утверждает Алексей Осинцев, российские рыбаки готовы полностью закрыть потребности внутреннего рынка с учетом растущего спроса на продукцию глубокой переработки. По данным АСРФ, в 2022 году производство таких продуктов из минтая, включая филе и фарш, выросло на 52% год к году, до 200 тыс. тонн. По оценкам источника “Ъ” в отрасли, на внутренний рынок из этого объема поставлено 31,6 тыс. тонн, что сопоставимо с уровнем 2021 года. Господин Осинцев подчеркивает, что АСРФ предлагает учесть интересы всех участников — торговли, общепита и переработчиков.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что вопрос будет проработан с заинтересованными ведомствами с учетом задач по обеспечению внутреннего рынка и возможностей местных предприятий.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупреждает, что сокращение объема предложения на внутреннем рынке из-за ограничения импорта грозит сокращением экспорта. По его словам, конкурировать с импортной продукцией можно по цене. Так, приводит расчеты господин Зверев, в 2022 году импортный мороженый хек в опте в среднем стоил 139 руб. за 1 кг, местный мороженый минтай — 95–97 руб. за 1 кг, филе этих рыб — 210–214 руб. за 1 кг. К тому же железнодорожные перевозки местного филе субсидируются, а на стоимость импорта негативно влияет ослабление рубля, указывает он.

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак добавляет, что по ряду категорий в отрасли уже наблюдается замещение импорта. Так, по данным АДМ, ввоз продукции из минтая в 2022 году сократился до 158 тонн — менее 1% от объема рынка РФ. Как отмечает господин Буглак, для повышения спроса лучше расширять ассортимент, снижать издержки на логистику, выстраивать прямые продажи в розницу.

В Рыбном союзе (включает «Меридиан», «Русское море» и др.) указывают, что общий импорт рыбы и продукции из нее в 2022 году сократился на 30% из-за отказа многих стран от поставок и роста стоимости логистики, а некоторые популярные виды, такие как хек, вообще не добываются в России. В таких условиях нельзя допускать «оскудения рыбной полки», а административные ограничения импорта еще и приведут к росту цен на местную продукцию из белой рыбы, указывают в союзе. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин считает, что повышение ввозных пошлин может привести к росту цен на российскую продукцию на размер пошлины с учетом НДС.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) Игорь Караваев добавляет, что последние годы продажи рыбы снижаются, а повышение импортных пошлин на популярные позиции и спровоцированный рост цен на местную продукцию могут еще больше снизить интерес потребителя к категории. В Росрыболовстве отметили, что разнообразие предложения и доступность рыбной продукции для потребителя — один из приоритетов.

Анатолий Костырев