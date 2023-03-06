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Коммерсантъ FM
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На хека ставят импортные сети

Пошлины на ввоз части белой рыбы могут увеличить

Рыбопромышленники ищут новые возможности расширения сбыта. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обсудить повышение ввозных пошлин на мороженое филе и мороженый хек, импорт которых в 2022 году превысил 44 тыс. тонн. Другие участники рынка выступают резко против этой меры, предупреждая, что она грозит ростом цен на российскую продукцию и снижением спроса.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент АСРФ (включает структуры Русской рыбопромышленной компании, холдинга «Норебо» и другие компании) Алексей Осинцев предложил Минсельхозу проработать возможность временного повышения импортных пошлин на часть рыбной продукции. “Ъ” ознакомился с копией обращения от 1 марта.

В письме АСРФ речь идет о мороженом рыбном филе и мороженом хеке. В 2022 году импорт мороженого филе белой рыбы (пикша, треска, хек и т. д.) в целом из всех стран вырос на 140,3%, до 26,5 тыс. тонн, а, например, мороженого хека из Аргентины и Уругвая — на 6%, до 18 тыс. тонн год к году, говорится в письме. Общая стоимость этих поставок — $48,7 млн, или 3,67 млрд руб. Сейчас на различные виды мороженого рыбного филе импортные пошлины установлены в пределах 7%.

Как утверждает Алексей Осинцев, российские рыбаки готовы полностью закрыть потребности внутреннего рынка с учетом растущего спроса на продукцию глубокой переработки. По данным АСРФ, в 2022 году производство таких продуктов из минтая, включая филе и фарш, выросло на 52% год к году, до 200 тыс. тонн. По оценкам источника “Ъ” в отрасли, на внутренний рынок из этого объема поставлено 31,6 тыс. тонн, что сопоставимо с уровнем 2021 года. Господин Осинцев подчеркивает, что АСРФ предлагает учесть интересы всех участников — торговли, общепита и переработчиков.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что вопрос будет проработан с заинтересованными ведомствами с учетом задач по обеспечению внутреннего рынка и возможностей местных предприятий.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупреждает, что сокращение объема предложения на внутреннем рынке из-за ограничения импорта грозит сокращением экспорта. По его словам, конкурировать с импортной продукцией можно по цене. Так, приводит расчеты господин Зверев, в 2022 году импортный мороженый хек в опте в среднем стоил 139 руб. за 1 кг, местный мороженый минтай — 95–97 руб. за 1 кг, филе этих рыб — 210–214 руб. за 1 кг. К тому же железнодорожные перевозки местного филе субсидируются, а на стоимость импорта негативно влияет ослабление рубля, указывает он.

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак добавляет, что по ряду категорий в отрасли уже наблюдается замещение импорта. Так, по данным АДМ, ввоз продукции из минтая в 2022 году сократился до 158 тонн — менее 1% от объема рынка РФ. Как отмечает господин Буглак, для повышения спроса лучше расширять ассортимент, снижать издержки на логистику, выстраивать прямые продажи в розницу.

В Рыбном союзе (включает «Меридиан», «Русское море» и др.) указывают, что общий импорт рыбы и продукции из нее в 2022 году сократился на 30% из-за отказа многих стран от поставок и роста стоимости логистики, а некоторые популярные виды, такие как хек, вообще не добываются в России. В таких условиях нельзя допускать «оскудения рыбной полки», а административные ограничения импорта еще и приведут к росту цен на местную продукцию из белой рыбы, указывают в союзе. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин считает, что повышение ввозных пошлин может привести к росту цен на российскую продукцию на размер пошлины с учетом НДС.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) Игорь Караваев добавляет, что последние годы продажи рыбы снижаются, а повышение импортных пошлин на популярные позиции и спровоцированный рост цен на местную продукцию могут еще больше снизить интерес потребителя к категории. В Росрыболовстве отметили, что разнообразие предложения и доступность рыбной продукции для потребителя — один из приоритетов.

Анатолий Костырев

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