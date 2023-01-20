Ставропольский суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в 1941–1945 годы

Ставропольский краевой суд удовлетворил заявление прокурора края Юрия Немыкина о признании геноцидом народов Советского Союза действий, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Ставропольского края. Ставрополье находилось в оккупации с августа 1942 по январь 1943 года. Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Всего на территории региона «немецкими оккупационными властями и их пособниками путем массовых расстрелов, погребения заживо, отравления и истязания преднамеренно массово истреблено более 28 тыс. мирных жителей, 274 военнопленных», рассказал господин Немыкин. 5,5 тыс. граждан были расстреляны непосредственно на территории Ставрополя. Как следует из материалов суда, за отказ сотрудничать с оккупантами была казнена помощник прокурора края Клавдия Абрамова, перед этим у нее на глазах расстреляли ее малолетних дочерей.

Погибли на Ставрополье не только жители края, но и гражданское население из числа эвакуированных из западных областей страны. Только в январе 1942 года на территории региона были размещены около 170 тыс. эвакуированных граждан. В числе жертв оккупации также 660 пациентов Ставропольской психиатрической больницы.

Все изложенные факты были подтверждены материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов. Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, судебному следствию были представлены засекреченные ранее материалы УФСБ по Ставропольскому краю.

Александра Ларинцева, Пятигорск