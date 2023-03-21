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Работы по устранению разрушенного под рельсами асфальтобетона начнутся на улице Гагарина в Ижевске

В столице Удмуртии 22 марта проведут фрезерование межрельсового пространства на участке улицы Гагарина, где в конце прошлого года выявили частичное разрушение асфальтобетона. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, причиной возникшей ситуации называют перенасыщенное влагой основание под трамвайными путями.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, в настоящее время ведется претензионная работа, а также прорабатывается технология проведения ремонта на данном участке.


«Сейчас основная задача — это устранить дефекты полотна, чтобы трамвай ходил без помех и поломок. Мы договорились, что дорожная техника выйдет на объект и срежет верхний вспученный слой асфальтобетона. Непосредственно восстановление данного участка — это уже задача на лето, когда щебеночное основание под рельсами капитально высохнет»,— рассказал господин Горбачев.

На автомобильной дороге дефектов не возникло.

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