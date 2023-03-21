«Колорадо» нашел сухого голкипера

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», который еще в середине зимы выглядел чуть ли не кризисным клубом, набрал в концовке регулярного чемпионата НХЛ шикарную форму и, разгромив — 5:0 — дома «Чикаго Блэкхокс», одержал шестую победу подряд. А в списке главных героев денверцев оказался сыгравший уже пятый «сухой» матч в сезоне российский вратарь Александр Георгиев, переживающий в нынешнем сезоне удивительный апгрейд карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч против «Чикаго» стал для голкипера «Колорадо» Александра Георгиева пятым «сухим» в сезоне. Он лидирует в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ по этому показателю

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters Матч против «Чикаго» стал для голкипера «Колорадо» Александра Георгиева пятым «сухим» в сезоне. Он лидирует в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ по этому показателю

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

После убедительного выигрыша у «Чикаго» странно было вспоминать о совсем недавнем прошлом денверского клуба. В середине января «Колорадо» уступил тому же сопернику — 2:3, и в тот момент имелись серьезные сомнения насчет того, удастся ли ему как минимум приблизиться к повторению своего достижения 2022 года. Побед и поражений в чемпионате поровну, притом что позади уже половина турнира, четыре десятка матчей, игра — так себе. В этой ситуации само по себе попадание в кубковую стадию представлялось пределом мечтаний для «Колорадо»: за «зону play-off» он цеплялся с огромным трудом.

Но дальше все радикально изменилось, дальше был фантастический рывок. С тех пор денверцы сыграли еще 29 матчей и в 21, в том числе шести последних, оппонентов одолели. И на этом отрезке в лиге уже не было клуба более эффективного, несмотря на то что весь сезон, включая и его шикарную часть на стыке зимы и весны, «Колорадо» преследовали травмы ведущих игроков. Из-за них он до сих пор обходится без капитана Габриэля Ландескуга. Из-за них надолго выбывали из строя лучший бомбардир Нейтан Маккиннон и еще один форвард ведущего звена Валерий Ничушкин. Из-за них пропускали матчи основные защитники, включая защитника сильнейшего — Кейла Макара. Но денверский хоккей все равно становился все более и более похожим на тот, что принес команде в прошлом году Кубок Стэнли, позволив в финальной серии справиться с могучим «Тампа-Бей Лайтнинг».

Сейчас, разумеется, вопрос о путевке в play-off у «Колорадо» с повестки дня уже снят. Актуален вопрос лишь насчет того, с какой позиции клуб в него выйдет.

И динамика указывает на то, что она будет вполне благоприятной. В своем Центральном дивизионе «Колорадо» занимает второе место, но «Даллас Старс» опережает его всего на очко при «лишнем» матче. Совсем рядом и лидеры Западной конференции: у «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингс» запас в четыре балла, но и они сыграли больше матчей, чем денверский клуб, у которого появился абсолютно неожиданный герой.

До сих пор «Колорадо» ассоциировался в первую очередь с теми хоккеистами, кто внес наибольший вклад в его прошлогодний триумф: Маккинноном, Макаром, Ничушкиным, Мико Рантаненом, Девоном Тейвзом. Но в этот список главных действующих лиц команды в марте уже явно необходимо добавить другого игрока — игрока с парадоксальной биографией.

Начать нужно с того, что вратарь Александр Георгиев родился в далекой от хоккея Болгарии, а в раннем детстве переехал в Россию.

Он был довольно заметен на юношеском уровне, выступал за сборную страны. Но в число наиболее востребованных юных отечественных хоккеистов в середине прошлого десятилетия Георгиев все же не входил, и на драфте 2017 года клубы НХЛ внимания на голкипера не обратили. Ему пришлось самому ехать в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы доказать, что он достоин контракта.

Контракт был подписан. Но долго казалось, что по-настоящему видные роли Александру Георгиеву не светят. Он бывал неплох в отдельных матчах. Проблема в том, что во вратарской бригаде с ним всегда находились не просто классные, а исключительные по таланту вратари. Сначала шведский ветеран Хенрик Лундквист, а когда он завершил карьеру, расцвел молодой соотечественник Георгиева Игорь Шестеркин. Именно ему по итогам прошедшего сезона достался приз лучшему голкиперу лиги.

Александру Георгиеву, вечному дублеру, помог совершить шаг вперед случай.

Обладатели Кубка Стэнли, вписываясь в жесткий потолок зарплат, нередко расстаются с важными игроками. «Колорадо» минувшим летом не был исключением, а среди покинувших его хоккеистов был и вратарь Дарси Кемпер, перешедший в «Вашингтон Кэпиталс». Дыру требовалось кем-то закрывать, а свободных голкиперов с громким именем на рынке не наблюдалось. Так «Колорадо» взял Георгиева и, как выяснилось, угодил с ним в яблочко.

Он быстро превратился в безусловного фронтмена вратарской бригады клуба и сыграл в 51 матче из 69. А о надежности Александра Георгиева цифры рассказывают идеально. По проценту отраженных бросков (92%) он на четвертом месте в чемпионате, по количеству побед — 32 — делит второе место с Игорем Шестеркиным, уступая лишь Линусу Ульмарку из «Бостон Брюинс». При этом остальные значимые показатели у Шестеркина хуже, как и у Дарси Кемпера. А еще матч против «Чикаго» с 27 отраженными бросками был для Александра Георгиева пятым «сухим» в сезоне, и впереди него в этом смысле никого нет. Вровень — только Ульмарк с еще одним россиянином Ильей Сорокиным из «Нью-Йорк Айлендерс».

Алексей Доспехов