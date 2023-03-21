Участникам СВО в Кузбассе предоставят льготную ипотеку под 3% на 20 лет

Законопроект, предполагающий выдачу льготной ипотеки на покупку жилья участникам специальной военной операции, разработан в Кемеровской области. Жилищные займы планируется предоставлять на 20 лет под 3% годовых без первоначального взноса. В группу получателей также вошли военнослужащие, выполнявшие специальные задачи в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Заявления будет принимать областная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат. Средства могут быть направлены на приобретение или строительство жилья в любом муниципалитете региона», - заявил глава Кемеровской области.

На прошлой неделе 15 марта депутаты парламента Кузбасса внесли сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции в число получателей единовременных материальных выплат от региона (100 тыс. и 200 тыс. руб.).

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Лолита Белова