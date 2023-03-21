Путин присвоил двум военным подразделениям Кубани наименования «гвардейские»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 77-я зенитная ракетная бригада и 960-й штурмовой авиационный полк получили почетные наименования «гвардейские». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев направил руководству военных подразделений соответствующие правительственные телеграммы. Он отметил, что руководство страны по достоинству оценило высокое боевое мастерство, моральные качества и профессионализм военнослужащих соединений.

«Стойкие духом, мужественные и решительные люди, преданные защитники Родины, вы — гордость Кубани и России»,— губернатор.

Олег Исаев

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