Экс-начальник ГУФСИН по Пермскому краю снова пытается освободиться из колонии

Бывший начальник краевого ГУФСИН Александр Соколов, отбывающий наказание за взятки, вновь пытается смягчить наказание. Его ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания поступило в Багратионовский суд Калининградской области 2 марта. Судебное заседание назначено на 29 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Соколов возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с 2003 по 2014 год, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. В июле 2015 года его арестовали по обвинению в мошенничестве. Спустя год Дорогомиловский суд Москвы признал Александра Соколова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. В апреле 2018 года Ленинский суд Перми признал его виновным во взяточничестве. Общий срок лишения свободы господина Соколова составил 12 лет, его также оштрафовали на 3,3 млн руб. и лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Наказание бывший начальник ГУФСИН отбывает в колонии в Калининградской области. Он несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой в итоге поддерживал суд. Последний раз ему было отказано в условно-досрочном освобождении в августе 2022 года.