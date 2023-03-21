Дело о жестоком убийстве школьницы рассмотрит суд в Новосибирске

На рассмотрение Советского райсуда Новосибирска поступило уголовное дело о жестоком убийстве школьницы в июле 2022 года. Обвиняемому, 27-летнему гражданину Таджикистана Хушнуду Хамроеву, инкриминируется ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 117 УК РФ (истязание), сообщила пресс-служба суда.

Согласно версии следствия, Хушнуд Хамроев с октября 2021 года на протяжении длительного времени неоднократно угрожал убийством школьнице, с которой состоял в отношениях, истязал ее, причиняя физические и психические страдания. Как говорится в деле, 26 июля 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил девушку, которая объявила ему о разрыве. На улице он нанес ей 17 ударов ножом, после чего скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Личность подозреваемого установили довольно быстро — момент расправы попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видеозаписи, ставшей главной уликой, видно, как мужчина догоняет жертву и бьет ее ножом. Хушнуда Хамроева задержали, суд отправил его в СИЗО.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников полиции, приведшей к жестокому убийству девушки. Как указывается в его материалах, мать убитой неоднократно обращалась в полицию по поводу угроз в адрес дочери со стороны ее знакомого Хушнуда Хамроева, но в возбуждении дела там отказывали. Проверки по заявлениям проводились поверхностно, считают следователи. Это, по их версии, привело к тому, что Хушнуд Хамроев почувствовал свою безнаказанность и расправился с девушкой.

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Илья Николаев