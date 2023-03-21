Строительство участка трассы Казань — Екатеринбург в Башкирии обойдется в 47 млрд рублей

ООО «Строительная компания „ Автодор“» намерено заключить контракт на первый этап строительства 50 км скоростной дороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит с ООО «Региональная строительная компания» (РСК), сообщается на сайте госзакупок. «Автодор» является генподрядчиком проекта.

РСК предложила исполнить контракт начальной стоимостью 46,95 млрд руб. с дисконтом 0,04%, за 46,93 млрд руб. Второй участник, не указанный в протоколе, готов был выполнить работы за 46,24 млрд руб. (дисконт — 1,5%). Средства будут выделены за счет субсидий из федерального бюджета. Работы необходимо завершить до 30 июня 2025 года.

Магистраль Казань — Екатеринбург станет частью федеральной трассы М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург протяженностью около 1,6 тыс. км.

Как сообщал «Ъ-Уфа», компания «Автодор» на двух конкурсах 14 апреля планирует выбрать подрядчиков второго этапа строительства дороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит протяженностью 90 км. Сумма начальных цен контрактов составляет 50,4 млрд руб., в том числе на строительство трассы длиной 37 км выделят до 34,2 млрд руб., на строительство 25 км дороги — еще 16,2 млрд руб. Средства будут выделены за счет субсидий из федерального бюджета. Работы на первом участке необходимо выполнить до июля 2025 года, на втором — до ноября 2024 года.

ООО «Региональная строительная компания» зарегистрировано в Москве в июне 2014 года. Владельцами компании являются Ольга Сакун и Александр Лустин, а также ООО «Филин». Уставный капитал предприятия составляет 1 млрд руб. В 2021 году выручка РСК равнялась 11,5 млрд руб., чистая прибыль — 460,4 млн руб.

Майя Иванова

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