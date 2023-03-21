Мэр Рассказово Тамбовской области уходит в отставку

Со следующего понедельника в отставку «по собственному желанию» может глава администрации города Рассказово в Тамбовской области Алексей Колмаков, сообщил «Ъ-Черноземье» источник в правительстве региона. Нынешний мэр руководил городом с 2010 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

49-летний господин Колмаков покидает пост по состоянию здоровья, претензий к нему со стороны региональной власти либо силовых структур в данный момент нет, уточнил источник.

Алексей Колмаков родился в 1974 году в селе Горелом Тамбовского района Тамбовской области. В 1996 году окончил Тамбовский государственный университет имени Державина, в 1999-м — аспирантуру в нем. До назначения мэром Рассказово в 2006-2010 годах работал руководителем регионального управления по развитию промышленности и предпринимательства. Ранее с 1999 года занимал управленческие должности в ООО «Тамбовполиграфсервис» и ОАО «Тамбовские коммунальные системы».

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти подчеркнул, что это может быть «не последнее кадровое изменение среди глав тамбовских муниципалитетов», но итоговые решения будут зависеть от оценки эффективности их работы, в том числе над подготовкой программ развития своих территорий до 2023 года.

Сергей Калашников

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