В Севастополе опровергли фейк о гуманитарном кризисе в медучреждениях

Распространяемая в украинских пабликах информация о гуманитарном кризисе в медучреждениях Севастополя является фейком. Об этом сообщается в близком к Минобороны РФ Telegram-канале «Война с фейками».

Гуманитарный кризис в медучреждениях якобы связан с тем, что всю кровь из центров переливания забрали в военные госпитали из-за больших потерь ВС РФ на Украине. Однако эта информация не соответствует действительности.

На самом же деле из гражданских медучреждений кровь не забирают. Они работают в обычном режиме. По данным официального сайта севастопольского «Центра крови», в больницах Севастополя «действительно не так много запасов некоторых групп крови, однако ситуация далека от критической», сообщили в Telegram-канале «Война с фейками».

Татьяна Ручкина

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