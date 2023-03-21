Участие в СВО может стать уважительной причиной для пропуска депутатом сессий алтайского заксобрания

Законодательное собрание Алтайского края рассмотрит проект изменений в закон о статусе депутата регионального парламента. Вопрос внесен в повестку дня сессии заксобрания, назначенной на 30 марта.

Законопроект расширяет перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий. К ним предлагается отнести отсутствие депутата без уважительных причин на всех заседаниях законодательного органа в течение шести месяцев подряд.

С другой стороны, к числу уважительных причин для пропуска сессии авторы законопроекта хотят отнести несение депутатом военной службы. Основанием для такой поправки в пояснительной записке к законопроекту указывается продолжающееся «пополнение добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции».

Как сообщили в региональном отделении КПРФ, расширения числа уважительных причин является инициативой партийной фракции в заксобрании. По его данным, член фракции Владимир Громов сейчас находится в зоне СВО.

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Валерий Лавский