Имущество Богучанского ЛПК оценили в 354,8 млн рублей

Комплекс имущества ООО «Богучанский ЛПК», включая имущество, находящееся в залоге у банка «Траст», оценен в 354,8 млн руб. В числе активов предприятия: различная техника, линии лесопиления, сушильные цеха, здание цеха сортировки сухого пиломатериала, склады, платформы для сушки леса и т.д. Дата продажи имущества ЛПК пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компания была признана банкротом в мае прошлого года. Банкротства ЛПК требовало ООО «Тройка лизинг» из-за долга 4 млн руб. На момент введения конкурсного производства в реестр были включены требования кредиторов на 3 млрд руб.

ЛПК был открыт на мощностях Ангарского ЛПК, ранее принадлежавшего шведской сети IKEA. Компания контролировалась ООО «Рост инвестиции», с марта 2022 года 100% принадлежат банку «Траст», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания по данным на 2019 год заготавливала 400 тыс. куб м. древесины.

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Оксана Павлова