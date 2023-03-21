Иран рассчитывает на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России в 2023 году

Иран рассчитывает получить огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России в этому году, сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Какие конкретно объемы могут быть поставлены, он не уточнил.

В интервью «РИА Новости» министр сказал, что за очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана «вызвали замедление своповых поставок» из России. О каких странах речь, господин Хандузи не пояснил.

«Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок. Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа»,— добавил он.

Своповые поставки — это поставки по схеме замещения. Используются в случае невозможности прямых поставок.

В августе 2022 года иранский министр нефти Джавад Оуджи говорил, что Иран и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о своповых поставках газа. В феврале вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что Россия и Иран продолжают проработку вопросов своповых операций с нефтью и газом. По его словам, на первом этапе соответствующее соглашение может предполагать 5 млн т нефти в год и до 10 млрд куб. м газа.

Лаура Кеффер