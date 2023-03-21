Трое человек пропали на Байкале, спасатели ведут поиски

Сотрудники МЧС Иркутской области ведут поиски трех человек, которые на автомобиле выехали на лед на Байкале, но из-за ветра и метели не смогли вернуться.

Всего спасателями за прошедшие сутки эвакуированы 14 человек – рыбаков и туристов, которые из-за непогоды не смогли самостоятельно вернуться на сушу. В регионе 20 и 21 марта, по данным метеорологов, по средней части озера Байкал порывы северо-западного ветра достигали 30-35 м/с.

«К сожалению, предупреждение о прогнозируемых опасных погодных явлениях не остановило некоторых водителей транспортных средств и руководителей туристических групп - они находились на льду Байкала», - говорится в сообщении МЧС.

Помимо туристов, поисково-спасательные подразделения проводят эвакуацию автомобилей. Так, накануне МЧС с помощью строп транспортировали автомобиль туриста, который из-за порывистого ветра и плохой видимости не смог добраться до берега.

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Лолита Белова