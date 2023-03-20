Экстремисту подали неоплаченный счет

В Нижнем Новгороде суд рассмотрел очередной иск сети суши-баров «Тануки» к основателю и бывшим участникам запрещенного в России движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову, Игорю Носову и Дмитрию Губанову. Рестораторы через ООО «Гранат» потребовали компенсировать убытки за интернет-атаки, когда сторонники господина Позднякова массово отменяли заказы, требуя удалить рекламу с чернокожим мужчиной и радужной символикой. Игорь Носов и Дмитрий Губанов доказали свою непричастность к атакам, а с Владислава Позднякова суд решил взыскать 92,3 тыс. руб. компенсации убытков «Тануки». Ранее с него взыскали 158 тыс. руб. в пользу другого юрлица суши-баров. Однако основатель «Мужского государства» уехал за границу и ущерб, вероятно, останется неоплаченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение по иску ООО «Гранат» к основателю экстремистского и запрещенного в РФ движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову и его бывшим соратникам Дмитрию Губанову и Игорю Носову. Представители сети суши-баров «Тануки» требовали с ответчиков 92,3 тыс. руб. убытков за экономические атаки, когда активисты неформального движения массово отменяли заказы и еду приходилось утилизировать. Таким образом сторонники «Мужского государства» отреагировали на рекламу ресторанов с темнокожим мужчиной и радужной упаковкой, похожей на цвета ЛГБТ.

Они потребовали от суши-баров и сети «Ебидоеби» извиниться перед русской нацией и удалить рекламу. Однако «Тануки» не отреагировала на угрозу и подверглась массовой отмене заказов в Нижнем Новгороде, Москве и Казани.

Активисты использовали одноразовые сим-карты, отследить которые оказалось невозможным. От блюд отказывались сообщениями: «Зря вы вписались за нигеров», «МГ» или просто выключали телефоны, когда курьеры прибывали с доставкой, либо указывали другие адреса. Поскольку найти заказчиков блюд не удалось, рестораторы решили взыскать убытки с Владислава Позднякова, Дмитрия Губанова и Игоря Носова, фигурантов административного дела о запрете «Мужского государства».

Как писал «Ъ-Приволжье», движение признал экстремистским в 2021 году Нижегородский областной суд. Поводом стал иск прокуратуры, обвинивший участников в травле женщин, секс-меньшинств и представителей других национальностей. Игорь Носов и Дмитрий Губанов доказали свою непричастность к «Мужскому государству»: молодые люди заявили, что вышли из движения еще в 2018 году. Когда в мае 2022 года другая компания сети «Тануки», ООО «Восход», потребовала с трех участников 158 тыс. руб., господин Носов пригласил свидетелем сотрудника нижегородского Центра противодействия экстремизму МВД Александра Негина.

Полицейский рассказал, что за «Мужским государством» наблюдали давно, но в 2018 году нижегородская ячейка самораспустилась. Ее участники не восприняли новую риторику основателя и смену идеологического курса «Мужского государства», изначально проповедовавшего идеи здорового образа жизни и социального волонтерства.

В итоге суд постановил взыскать 158 тыс. руб. только с Владислава Позднякова, а двух ответчиков из Нижнего Новгорода счел непричастными к экономическим атакам.

Аналогичной позиции молодые люди придерживались и в процессе по иску ООО «Гранат». Дмитрий Губанов говорил, что истинных виновников срыва заказов должны установить сотрудники правоохранительных органов. Игорь Носов ссылался на предыдущее решение Ленинского райсуда по иску ООО «Восход» и решения Нижегородского областного суда, который счел его и Дмитрия Губанова непричастными к «Мужскому государству».

В итоге суд снова решил взыскать в пользу ООО «Гранат» 92,3 тыс. руб. только с Владислава Позднякова. Однако добиться выплат сети ресторанов, вероятно, будет непросто. Владислав Поздняков давно эмигрировал из России и в судебные споры с «Тануки» никто из его представителей не являлся.

Роман Рыскаль