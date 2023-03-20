Reuters: власти Турции распространили запрещенный к экспорту в Россию список товаров

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу сообщил, что турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и проинструктировало не отправлять их в Россию, начиная с 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

«Любые товары из этого списка блокируются от отправки в России независимо от того, из какой страны они поступают»,— заявил господин Текделиоглу (цитата по Reuters). Названия товаров не указываются.

Турция первой из крупных «дружественных» торговых партнеров РФ закрыла возможность транзита санкционных товаров. Турецкие таможенные органы ночью 7 марта начали отклонять транзитные декларации на грузы, которые входят в санкционный список ЕС и транспортируются в Россию и Белоруссию. Турецкие партнеры российских импортеров объяснили происходящее давлением со стороны ЕС.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».

Мария Федотова