В лучшую жизнь вселилась плесень

Прокуратура Ярославского района начала проверку по жалобам жителей, которых переселили из аварийного и ветхого жилья в новый дом в поселке Кузнечиха по национальному проекту «Жилье и городская среда». Дом был построен в 2020 году, но жители уже жалуются на холод и плесень в квартирах. Застройщик утверждает, что жильцы неправильно пользуются системой отопления в своих квартирах. 20 марта дом осмотрели представители ОНФ, СКР и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потолок нового дома в Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль Потолок нового дома в Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль

Прокуратура начала проверку по жалобам жителей дома №4 по улице Центральная в поселке Кузнечиха Ярославского района. Дом построен в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» и региональной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На средства федерального и регионального бюджетов были приобретены 43 из 50 квартир дома, в них заехали жители, чье жилье ранее было признано аварийным. Из бюджета на эти цели было потрачено 74,1 млн руб.

Заказчиком в муниципальном контракте по приобретению квартир переселенцев, по данным портала госзакупок, выступала администрация Кузнечихинского сельского поселения, подрядчиком — ООО «Желдориндустрия», которое подписало договор долевого строительства с ООО «Специализированный застройщик «ЯрСитиСтрой76». Однако сразу после новоселья в квартирах обнаружились серьезные дефекты. 20 марта по жалобам жильцов на место выехали глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Оксана Каменецкая, прокурор Ярославского района Андрей Маркин, представители Следственного комитета. Люди рассказали им о своих проблемах.

«Дом ввели в эксплуатацию, и уже с января-февраля 2021 года у нас начались одни и те же проблемы, с которыми мы боремся в течение двух лет. Глобальная проблема —промерзание стен. Мы ничего не можем с этим сделать»,— рассказала «Ъ-Ярославль» жительница дома Василина Любимкова.

Жильцы также жалуются на холод и плесень в квартирах. Они говорят, что при работающем на максимуме отоплении им приходится ходить в теплой одежде.

«Очень холодно, промерзают углы. И плесень. В детской комнате, где дети постоянно находятся. На кухне, там, где стоит холодильник, недалеко от стены. Не скажу, что влажно в квартире. Летом постоянно открываем окна, сейчас тоже, когда тепло. Зимой нет возможности, потому что котел работает на максималке, до батареи не дотронешься, а по квартире приходится ходить в теплой одежде и теплых носках. Мы вызывали застройщика, он пришел, сняли обои, обработали каким-то раствором от плесени. Плесень стала появляться в других местах»,— говорит житель дома Сергей Шалганов.

Представитель застройщика о жалобах со стороны жильцов осведомлен, но не считает их массовыми. В проблемах строители обвиняют самих жителей. В квартирах — индивидуальное газовое отопление. Застройщик полагает, что люди стали жертвой собственной экономии.

«Некоторые люди не хотят соблюдать температурный режим и получается, что при минусовой температуре квартира начинает остывать. Даже зашли в одну квартиру, женщина призналась, что они не проживали зимой. Не было вообще включено отопление. Результат — промерзание. Хотя квартира находится в середине. Жалоб две-три-четыре. А дом-то очень большой. У остальных нет жалоб, там правильная эксплуатация: проветривание, не загромождение батарей»,— считает представитель застройщика «ЯрСитиСтрой76» Владимир Иванчин.

Глава регионального ОНФ считает, что права людей все же нарушены.

«Задача нацпроектов — сделать жизнь лучше. Сюда расселяли из аварийного жилья, и люди должны были переехать в комфортное, качественное жилье. Но, к сожалению, не всем семьям так повезло. Наша задача сейчас — помочь этим людям, чтобы им сделали качественный ремонт, чтобы подрядчик исполнил гарантийные обязательства»,— говорит Оксана Каменецкая.

Представители правоохранительных структур от комментариев на месте воздержались. В прокуратуре Ярославской области подтвердили «Ъ-Ярославль», что проверка по данному факту начата. И в случае выявления нарушений будут приняты надлежащие меры прокурорского реагирования.

Андрей Иванов