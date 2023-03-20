Генерал СКР назвался Сократом

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вступил в завершающую стадию процесс по уголовному делу экс-начальника управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области и действующего помощника председателя комитета по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова. Обвиняемые в теракте — покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова — выступили с последним словом. По версии ФСБ, генерал создал в регионе «теневую структуру власти», которой долгие годы и руководил. А покушение организовал, чтобы взять под контроль проводившего независимую политику чиновника. Подсудимые же утверждают, что предположения следствия основаны лишь на показаниях осужденных лиц, которых привлекал к ответственности глава областного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области Михаил Музраев (справа) на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области Михаил Музраев (справа) на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Предпоследнее заседание на процессе Михаила Музраева и Владимира Зубкова вызвало определенный ажиотаж. Едва ли не впервые за почти два года, которые длится суд по их делу, небольшой зал заседаний был практически заполнен. Услышать последнее слово обвиняемых пришли как их родственники, так и представители СМИ, которым разрешили проводить съемку в зале заседаний. Но если речь Владимира Зубкова заняла какие-то 10–15 минут, то выступление Михаила Музраева продолжалось более двух часов.

Суть обращений Михаила Музраева и Владимира Зубкова к суду была одинаковой — оба заявили о своей невиновности и попросили их оправдать.

«Фактически данной речью Михаил Кандуевич (Музраев.— “Ъ”) подвел итог своему выступлению в прениях сторон»,— пояснил «Ъ» один из его адвокатов, Андрей Грохотов. Он напомнил, что подсудимый генерал СКР, продолжающий оставаться действующим сотрудников ведомства, тщательно разбирал все пункты обвинения на протяжении трех дней, а сама речь состояла из более чем 100 листов убористого текста.

Как сообщил господин Грохотов, последнее слово имело и эмоциональный оттенок. «В частности, он привел в пример “Апологии Сократа” — три речи древнегреческого философа во время суда над ним»,— рассказал адвокат. Генерал СКР сравнивал себя с Сократом, который просил в качестве наказания пожизненный обед за общественный счет — одну из высших и самых почитаемых наград Греции, которая давалась, например, победителям Олимпийских игр.

Как утверждает защита, доводы обвинения не выдерживают никакой критики, что удалось доказать в ходе суда. «Нельзя сказать, что нам удалось привести все 100% наших доказательств, но позицию в целом мы донесли достаточно подробно»,— сообщил Андрей Грохотов, отметив, что его клиент «настроен философски и абсолютно спокоен».

В частности, по его словам, показания свидетелей и материалы дела, включая сюжеты по ТВ, репортажи и пресс-релизы, якобы сделали несостоятельными одно из основных утверждений следствия о том, что генерал Музраев, будучи сначала зампрокурора Волгоградской области, а затем и главой управления СКР, создал в регионе «теневую структуру власти», которой и руководил с 2003 по 2014 год.

Обвинение считает, что Андрей Бочаров, став губернатором, проводил слишком независимую политику, что и вызвало недовольство теневого главы региона, решившего организовать на него покушение.

Между тем, по версии защиты, как раз с предшественниками господина Бочарова у главы управления СКР были скорее формальные отношения, а именно с этим чиновником они стали доверительными, если не дружескими. И руководитель следственного ведомства во всем поддерживал главу региона и помогал ему. При этом, как утверждают адвокаты, следствие в основном базируется на признательных показаниях ранее уже осужденных лиц, которых к уголовной ответственности привлекал именно Михаил Музраев.

Эти люди успели получить сроки за поджог дома Андрея Бочарова, совершенный якобы по указанию главы областного управления СКР. Однако их действия были квалифицированы только как умышленное повреждение и уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ), за которое им грозило до пяти лет лишения свободы. Лишь одному из них — бывшему директору Центрального рынка Волгограда Евгению Ремезову вменили, как и Михаилу Музраеву и Владимиру Зубкову, совершение теракта (ст. 205 УК РФ). Эта статья предусматривает санкции до 20 лет лишения свободы, но Евгений Ремезов получил по приговору всего 5 лет и 6 месяцев.

По версии защиты, следователи ФСБ, занимавшиеся делом генерала Музраева, были необъективны. В частности, почти все фигуранты расследования долгое время находились под контролем чекистов, их разговоры прослушивались. Однако записи к делу Михаила Музраева не приобщены.

«Суду предоставлен большой объем информации, надеемся, что нас услышат»,— резюмировал господин Грохотов. Предполагается, что приговор тройкой судей будет оглашен 22 марта.

Сергей Сергеев