«Дело осложнялось стремительностью происходящих действий»

Специальная военная операция (СВО) не привела к резкому росту обращений в адрес уполномоченных по правам человека в регионах Сибири, но внесла заметные изменения в тематику вопросов, с которыми население обращалось к омбудсменам. Это следует из первых опубликованных отчетов омбуд­сменов Томской области, Хакасии и Красноярского края о своей деятельности в 2022 году. Уполномоченные отметили трудности при возвращении ошибочно мобилизованных военнослужащих из-за отсутствия четкого порядка отмены таких решений муниципальных призывных комиссий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Согласно данным отчетов омбудсменов по правам человека в Томской области, Хакасии и Красноярском крае, число обращений в адрес уполномоченных по правам человека в Сибири не было отмечено резким ростом, а кое-где даже сократилось по итогам 2022 года. Но зато тематическая структура изменилась. Так, в Красноярском крае омбудсмену Марку Денисову поступило 2125 жалоб и обращений, что на 105 меньше, чем в 2021 году. Но если в 2021-м было зарегистрировано всего восемь обращений (0,3% от общего числа), связанных с военной тематикой, то в прошлом году — 125 (5,9%). В Томской области число обращений сократилось с 3156 до 3047. При этом в прошлом году было зарегистрировано 298 обращений, связанных с частичной мобилизацией. В соседней Омской области в прошлом году омбудсмен Ирина Касьянова получила 1970 обращений, что на 177 больше, чем в 2021-м. Во многом рост объясняется поступлением большого числа вопросов, связанных с воинской обязанностью. «В 2022 году поступило 369 заявлений по данной тематике, и они составили 19% от общего числа обращений (в 2021 году таких обращений было всего 10)»,— говорится в справке аппарата омского омбудсмена. На пресс-конференции в марте уполномоченный в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила о том, что ей поступило более 300 обращений по тематике СВО при их общем количестве 3295 (в 2021 году — 3119).

Самый заметный относительный рост (на 25%) общего числа обращений в сибирских регионах, статистика по которым уже известна, отмечен в Хакасии. В 2022 году их набралось 542 (в 2021 году — 433 обращения). Если в 2021 году обращений по вопросам военной службы к республиканскому уполномоченному не было вообще, то в прошлом году их оказалось сразу 88, или 16,2% от общего количества.

В докладах омбудсменов отмечается, что решение задач, возникших перед ними вследствие СВО, осложнялось масштабом и новизной происходящего. По словам омбудсмена по правам человека в Хакасии Андрея Шулбаева, события 2022 года «затмили собой все потрясения, произошедшие ранее». «Основную массу обращений (по военной тематике.— „Ъ“) составили просьбы оказать содействие в решении вопросов, связанных с призывом на военную службу по мобилизации. Мобилизация в Российской Федерации (ранее — в Советском Союзе) не проводилась более 80 лет, опыт ее проведения утрачен»,— констатировал господин Денисов.

В докладе томского омбудсмена Елены Карташовой отмечаются сложности, с которыми приходилось сталкиваться при отмене ошибочных решений о мобилизации, принимаемых муниципальными призывными комиссиями. Для этого приходилось обращаться в призывную комиссию региона. Но, как выяснилось, законодательство четко не регулирует порядок работы региональной призывной комиссии в этом случае. Оно не прописывает периодичность заседаний, требования к представляемым материалам и т. д. Томский омбудсмен сделала вывод, что в таких условиях гражданам трудно обжаловать решения региональной призывной комиссии, если та отказывает в пересмотре решения муниципальной комиссии.

Трудности при возвращении ошибочно мобилизованных военнослужащих отметил и Андрей Шулбаев. Часть работников оборонно-промышленных предприятий республики была мобилизована, «поскольку до вступления в силу приказа Минпромторга РФ и постановления правительства РФ у руководителей данных предприятий отсутствовали правовые основания для подачи списков работников в соответствующие призывные комиссии для предоставления им отсрочки от призыва»,— говорится в его докладе. По словам омбудсмена Хакасии, возвращения одного из заявителей из зоны СВО удалось добиться после того, как тот сменил три воинские части, причем «дело осложнялось стремительностью происходящих действий и изменением дислокации мобилизованного, его быстрым приближением к зоне боевых действий, отсутствием связи, а также конфиденциальностью данных о его точном местоположении». Несмотря на подобные проблемы, в Хакасию удалось вернуть 132 мобилизованных.

Красноярский омбудсмен Марк Денисов акцентировал внимание на необходимости медицинской реабилитации тех, кто вернулся из зоны СВО. По его словам, они должны пройти углубленную диспансеризацию в краевых лечебных учреждениях за счет регионального бюджета. «Возможно, следует сделать такую диспансеризацию участников СВО регулярной (каждые пять лет). Особое внимание следует уделить психологической помощи. Возможно, стоит вернуться к идее о создании в крае медико-спортивного реабилитационного центра инвалидов»,— предложил он. «К сожалению, многие долгосрочные последствия СВО в настоящее время еще не учитываются. Зачастую бытует представление об СВО как о временных трудностях. Это в корне неверно»,— сказал он.

Валерий Лавский