«Через несколько лет мы увидим повышение максимального порога долга до 2 млн рублей»

Минэкономразвития подготовило законопроект о расширении круга лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства. В ближайшие дни документ внесут в правительство РФ. Законопроект увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке (через МФЦ), с 500 тыс. до 1 млн руб. Минимальную планку долга предложено снизить с 50 тыс. до 25 тыс. руб. О необходимость нововведения «Ъ-Кубань» рассказал исполнительный директор ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко.



Виктор Панченко

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«Инициатива Минэкономразвития является закономерным следствием успеха процедуры внесудебного банкротства у граждан, которая за три года основательно прижилась (с 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать механизм внесудебного банкротства — по заявлению через МФЦ). Статистика 2020–2022 годов демонстрирует нам ежегодный рост количества внесудебных банкротств граждан. Если с сентября 2020 года по декабрь 2021-го было опубликовано 6475 сообщений о возбуждении таких дел, то за 2022 год их количество увеличилось до 7118. Можно с большой уверенностью предположить, что в 2023 году эта цифра вырастет еще.

Граждане увидели во внесудебном банкротстве удобный способ избавиться от долгов при отсутствии активов, минуя сложную судебную процедуру.

При этом внесудебное банкротство полезно не только для граждан, но и для перегруженных арбитражных судов. Каждая завершенная через МФЦ процедура банкротства — это сохраненное время судьи и его аппарата, которое он может потратить на разбирательство более сложных дел.

Учитывая положительную динамику, увеличение порога долга и понижение минимальной планки было лишь вопросом времени.

Думаю, стоит ожидать, что через несколько лет мы увидим повышение максимального порога долга до 1,5–2 млн руб., и это абсолютно верный вектор. Зачем применять сложную процедуру в отношении гражданина, у которого нет имущества? Его стоит освободить от долгов и дать ему возможность двигаться дальше».

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