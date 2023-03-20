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Коммерсантъ FM
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В подмосковном Щелково в опору ЛЭП врезался беспилотник

В подмосковном Щелково у опоры ЛЭП был обнаружен беспилотник. Как сообщили в местной администрации, взрывчатых веществ в нем не было, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Администрация Щелково

Фото: Администрация Щелково

«В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено»,— говорится в Telegram-канале местной администрации. ЛЭП повреждений не получила, следует из сообщения.

Пост администрации сопровождается фотографией обломков дрона, на которых видна надпись «летающая лаборатория».

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