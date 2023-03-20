Тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова нашли водолазы

Основатель и один из лидеров музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб, его тело обнаружили водолазы, работающие на месте ЧП на Волге в Ярославской области, рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах.
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«Ъ» сообщал, что в ночь на 20 марта под лед у села Диево-Городище провалились пять человек, троих затянуло под лед, одного достали спасатели, но он скончался в машине скорой помощи.
Среди пропавших без вести был и Дмитрий Свиргунов. Водолазам удалось извлечь из воды одно из тел, родственница опознала в погибшем музыканта. Поиски остальных пропавших продолжаются.