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Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге, его ищут спасатели

Основатель и один из лидеров популярной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) пропал без вести, провалившись под лед на Волге в ночь на 20 марта. О трагедии рассказали на официальной странице группы во «ВКонтакте».

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Фото: МЧС

Фото: МЧС

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Фото: МЧС

Фото: МЧС

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти»,— сообщили в официальном паблике группы.

Трагедия произошла у села Диево-Городище Некрасовского района. По данным управления Следственного комитета, всего под лед провалились пять человек.

«Предварительно установлено, что компания из десяти человек проводила досуговый отдых, в ходе которого они решили выйти на лед, после чего пять из них провалились под лед. Одна девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Поиски трех других мужчин, предположительно 1988 г. р., 1997 г. р., 1994 г. р. продолжаются»,— сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Дмитрий Свиргунов

Дмитрий Свиргунов

Фото: Из личного архива Дмитрия Свиргунова

Дмитрий Свиргунов

Фото: Из личного архива Дмитрия Свиргунова

Как рассказал «Ъ» один из друзей Дмитрия Свиргунова, в 2:53 он в последний раз был на своей странице во «ВКонтакте». В Диево-Городище у музыкантов был дачный дом, который они купили во время пандемии и куда приезжали на отдых.

В администрации Некрасовского района сообщили, что компания ходила гулять в деревню Ченцы, расположенную на другом берегу Волги. Еще накануне лед в районе села был крепким, но из-за потепления растаял. «Течение сейчас очень стремительное, и троих утащило под лед»,— сказали в районной администрации.

Прокуратура и СКР начали проверки по факту происшествия.

Группа Cream Soda была создана в 2007 году, она записала несколько альбомов, клипы ротировались на телевидении. Главный хит группы песня «Плачу на техно» стала лидером на всех российских цифровых площадках, а видео набрало более 50 млн просмотров.

Антон Голицын, Ярославль

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