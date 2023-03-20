ТАСС: бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников совершил самоубийство

Тело бывшего прокурора Подмосковья Бориса Наместникова обнаружили в его квартире в центре Москвы. ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что он совершил самоубийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области

«В воскресенье утром в ванной комнате в собственной квартире обнаружено тело Бориса Наместникова. Его нашла супруга. Установлено, что смерть бывшего прокурора наступила в результате самоубийства»,— рассказали в правоохранительных органах.

Борису Наместникову было 90 лет. С 1979 по 1982 год он возглавлял прокуратуру Пермской области. В 1991-1993 работал прокурором Московской области. Он также возглавлял следственное управление прокуратуры РСФСР.

Лусине Баласян