Основатель группы Cream Soda найден мертвым в Ярославской области

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов найден мертвым в селе Диево-Городище Ярославской области. Тело погибшего достали со дна Волги. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» пять человек провалились под лед на Волге. Один мужчина погиб, еще трое числились пропавшими без вести. Среди них участник группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, водолазы МЧС подняли со дна Волги тело погибшего музыканта. Личность погибшего подтверждена.

Андрей Иванов