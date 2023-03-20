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Основатель группы Cream Soda найден мертвым в Ярославской области

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов найден мертвым в селе Диево-Городище Ярославской области. Тело погибшего достали со дна Волги. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» пять человек провалились под лед на Волге. Один мужчина погиб, еще трое числились пропавшими без вести. Среди них участник группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, водолазы МЧС подняли со дна Волги тело погибшего музыканта. Личность погибшего подтверждена.

Андрей Иванов

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