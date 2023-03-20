В Ульяновской области осужден виновник смертельного ДТП с двумя грузовиками и внедорожником

Вынесен приговор в отношении автомобилиста из Республики Марий Эл за смертельную аварию в Ульяновской области. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Е. к 2 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барсуков Фото: Владимир Барсуков

ДТП произошло 29 июня минувшего года. 56-летний житель Республики Марий Эл ехал за рулем грузового седельного тягача Mercedes- Benz по трассе Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самара» и столкнулся с автомобилем UAZ PATRIOT, который остановился впереди. После этого внедорожник врезался в грузовик марки DAF FT XF, который находился на той же полосе.

В результате аварии водитель и пассажир легковой машины получили травмы. От них пассажир скончался на месте ДТП. Ранее в результате дорожной аварии в Самарской области погибла главврач больницы Ульяновска.

Георгий Портнов