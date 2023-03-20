Пушилин сообщил, что численность населения Мариуполя составляет 280 тысяч человек

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что население Мариуполя в настоящее время составляет 280 тыс. человек. По его словам, покинувшие город местные жители сейчас активно возвращаются в свои дома. До начала военного конфликта население города составляло 425 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чиновник отметил, что население возвращается «более быстрыми темпами», чем планировали власти ДНР.

«Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тыс. человек. Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется около 200–220 тыс. человек»,— рассказал господин Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24». По его мнению, жители возвращаются в город из-за высоких темпов его восстановления.

19 марта Мариуполь посетил Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба, президент прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными. Изначально в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости.

О ситуации в зоне боевых действий на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов