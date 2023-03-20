«Улица красивая, не надо ее засорять»

Мэрия Ярославля приняла решение освободить центральную пешеходную улицу Кирова от ларьков с сувенирами, которые появились при бывшем мэре Владимире Слепцове в 2017 году. Почетный архитектор России, член городской общественной палаты Аркадий Бобович считает, что улице нужны и другие изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Бобович

Фото: мэрия Ярославля Аркадий Бобович

Фото: мэрия Ярославля

«Я оцениваю внешний вид ларьков на улице Кирова плохо, потому что это какая-то неумелая имитация старого, причем старого провинциально-деревенского стиля, который для этой улицы не подходит. Конечно, они мешали восприятию памятников архитектуры.

Были они востребованы людьми? Вроде бы, востребованы. Но, конечно, я считаю, лучше бы их убрать. Уличная торговля должна быть, но в виде передвижных установок: приехал, продал, уехал, освободил улицу. Улица-то красивая сама по себе, не надо ее засорять. То же самое с летними кафе, которые там есть. Во-первых, они слишком широко разъехались и оставили слишком мало места для пешеходов. Во-вторых, все эти навесы… Делают же просто зонтики над столами. А сейчас эти навесы очень громоздки, они заслоняют первые этажи зданий, которые практически не видны.

Что еще надо сделать на улице Кирова? Первоначально, когда она была сделана пешеходной, она была совсем другой. Нужно восстановить деревья, которые там вырублены. Нужно сделать возле деревьев хорошие приствольные круги. Кроме того, мы на улице Кирова в свое время размещали социальную рекламу – историческую галерею Ярославля, где было много интересной информации для туристов и для ярославцев, я бы лучше улицу для этих целей использовал.

А насчет расширения центральной пешеходной зоны (о намерении сделать пешеходными несколько соседних улиц заявили губернатор Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов — «Ъ-Ярославль») – это сложный вопрос. Нужно решать вопрос с транспортом, куда его убирать. Пока транспорт не будет убран, это слова, которые вряд ли к чему-то серьезному приведут».