Мэрия Ярославля нашла новые места арендаторам домов-шале

Арендаторы домов-шале с улицы Кирова продолжат работу в центре Ярославля. О новом расположении торговых точек рассказали в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом-шале на улице Кирова

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Дом-шале на улице Кирова

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как сообщал «Ъ-Ярославль», дома-шале должны убрать с улицы Кирова до 1 апреля. Торговые объекты не соответствовали проекту зон охраны объектов культурного наследия, утвержденному постановлением правительства Ярославской области. Они были больше по размерам и перекрывали вид на исторические памятники.

«Установленные торговые объекты нарушают объемно-пространственную композицию и перекрывают видимость фасадов объектов культурного наследия, расположенных на ул. Кирова. Подлежит охране визуальное направление на Власьевскую (Знаменскую) башню с Советской площади и на церковь Илии Пророка с Первомайской улицы вдоль улицы Кирова. Торговые объекты искажают визуальное восприятие указанных объектов культурного наследия»,— отметили в мэрии Ярославля.

Собственником шале является АО «Центр», сами домики арендуют продавцы сувениров. Как отметили в мэрии, новые торговые точки для них согласованы.

«По итогам переговоров достигнуто взаимопонимание с предпринимателями и определены места для перемещения ярмарочного оборудования: ул. Революционная — 4 места; Которосльная наб. (нижний ярус) — 1 место; Волжская набережная/Которосльная набережная (верхний ярус) — 3 места»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Андрей Иванов