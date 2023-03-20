Власти решили выделить еще 38 рекламных мест в Нижнем Новгороде

Комиссия гордумы по развитию города согласовала включение в схему размещения рекламных конструкций еще 38 мест в Нижнем Новгороде. В основном речь идет о востребованных рекламными агентствами щитах «6 на 3 м» и сити-бордах на городских магистралях. Большую часть, 34 рекламных места, на торгах разыграет муниципалитет, еще четыре щита расторгует минимущества Нижегородской области.

По расчетам чиновников, ежемесячная арендная плата по заключенным договорам с победителями торгов составит 419 тыс. руб. в месяц. Кроме того, единовременная плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций может составить не менее 15,8 млн руб. Это стартовая цена лотов.

Однако депутат Павел Пашинин сообщил, что администрация весьма скромно оценивает потенциальные доходы от наружной рекламы. «На прошлых торгах цена за право установки выросла в десять раз, и мы надеемся, что от этих лотов Нижний Новгород получит доходы не менее 100 млн руб.», – отметил депутат Пашинин. Он обратил внимание, что в проекте документа ошибочно уменьшена площадь конструкций сити-формата, но эту ошибку депутаты решили исправить до пленарного заседания городской думы.

Иван Сергеев