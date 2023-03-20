Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»

Минюст направил в Мосгорсуд иск о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова» (внесен в реестр иностранных агентов). По данным самого центра, иск был отправлен 10 марта. Поводом для него ведомство назвало внеплановые проверки, проведенные в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Верховский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Верховский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сова» сообщила в Telegram, что основным нарушением признали проведение мероприятий вне региона регистрации (центр зарегистрирован в Москве как региональная НКО) или участие в них. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за три года и учел в том числе участие в конференциях ОБСЕ. Центр с позицией ведомства не согласен и намерен оспорить ее в суде.

«То есть нас обвиняют в участии в мероприятиях за пределами Москвы в том числе и онлайн во время пандемии коронавируса в 2020 году. Я совершенно не понимаю, как это возможно, что, по мнению Минюста, любая НКО должна участвовать только в тех мероприятиях, что проходят на территории ее города. Ну хорошо, а если это всероссийская организация, она что, не может участвовать в международных конференциях? Мы многие годы участвовали в различных мероприятиях, писали об этом на своем сайте, получали даже на это государственные гранты. Закон за эти годы не менялся, но сейчас его читают иначе, вероятно, из желания закрыть нашу организацию»,— сказал «Ъ» глава центра Александр Верховский.

В сентябре 2022 года движение «Ветераны России» попросило ликвидировать «Сову». По данным центра, в ноябре Минюст начал внеплановую проверку «Совы». Сам центр уточняет, что волна нападок на него началась в том числе за его критику «неправомерного применения антиэкстремистского законодательства».

Согласно докладу «Совы», уголовное преследование за радикальные высказывания в 2022 году оставалось примерно на том же уровне, что и годом ранее, но в 2023 году возможен рост приговоров по делам об экстремизме. При этом растет число участников запрещенных организаций, отмечают эксперты, а также доля граждан, привлеченных к ответственности за высказывания против властей.

Подробности — в материале «Ъ» «Экстремизм стабилизировался».

Лаура Кеффер, Мария Старикова