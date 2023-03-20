За похищение 25 человек организаторам реабилитационного центра в Новосибирске суд назначил условные сроки

В Новосибирске к шести с половиной годам условно приговорен руководитель организации по реабилитации наркозависимых. Согласно обвинению, он похищал людей с алкогольной или наркотической зависимостью, силой удерживал их в реабилитационном центре, получая от родственников постояльцев денежное вознаграждение на их содержание.

За участие в похищении и незаконном лишении свободы также осуждены пятеро участников преступной группы, в зависимости от роли каждого, им назначено от трех до шести лет условно.

По версии следствия, всего ими было похищено 25 человек, страдающих зависимостью от наркотических и психотропных веществ, игровой, а также алкогольной зависимостью.

«Похищение людей сопровождалось применением насилия и специальных средств, а также путем заманивания граждан на территорию реабилитационного центра. Фигуранты по делу намеренно вводили в заблуждение родственников потерпевших. После того когда граждане прибывали в реабилитационный центр, их насильно удерживали там. Общение с родственниками было ограничено, а незаконные действия были замаскированы «методикой лечения» от зависимости», - говорится в сообщении прокуратуры области.

Псевдореабилитационный центр проработал чуть больше года - с июля 2019 года по август 2020 года.

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Лолита Белова