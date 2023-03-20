Краснодарский ТРЦ «Галактика» продан за 2,2 млрд рублей

В ходе банкротства ЗАО «Темпл Инк.» с торгов продано имущество компании – краснодарский торгово-развлекательный центр «Галактика», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Победителем торгов признано ООО «ВАК», предложившее за недвижимость 2,2 млрд руб.

Впервые о продаже ТРЦ «Галактика» стало известно в июне 2021 года, когда конкурсный управляющий Владимир Звонарев опубликовал отчет об оценке рыночной стоимости имущества должника. Здание ТРЦ площадью 94 тыс. кв. м., участок под ним и объекты инфраструктуры были оценены в 5,3 млрд руб. Имущество несколько раз выставлялось на торги, но заявок от претендентов не поступало, после чего цена снижалась.

ООО «ВАК» было зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2022 года, основной вид деятельности – покупка и продажа недвижимого имущества, учредитель и генеральный директор – Аркадий Григорян.

ЗАО «Темпл Инк» было признано несостоятельным в апреле 2018 года. Инициатором банкротства стало ООО «Келлер», которое приобрело у строительной организации «Спецстроймонтаж» право требования задолженности за монтажные работы на сумму 129 млн

Анна Перова, Краснодар