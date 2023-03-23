Не бог, а изобретатель

В 2020 году живущий в штате Невада президент Всемирного общества индуизма Раджан Зед призвал компанию Anheuser-Busch InBev переименовать популярный бразильский пивной бренд Brahma. По его словам, это название оскорбляет чувства верующих, так как Брахма — один из трех главных божеств индуистского пантеона.

Компания в ответ заявила, что название пива не имеет никакого отношения к индуизму, а было дано в честь английского изобретателя Джозефа Брамы, создателя гидравлического пресса. В конце XVIII века Брама запатентовал помпу для разлива пива.