В ДТП в Самарской области погибла главврач больницы Ульяновска

Главный врач больницы «РЖД-Медицина» Ульяновска Ирина Агафонова и главный бухгалтер учреждения Татьяна Ломатова погибли в минувший четверг на территории Самарской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Алексея Русских.

«Также серьезные травмы в аварии получили главный экономист Ольга Иноходцева и водитель Дмитрий Корнилов. Поручил Минздраву держать связь с самарскими коллегами по поводу лечения наших медиков, готовы оказать всю необходимую помощь»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще одно ДТП с участием жителей Ульяновской области произошло на территории Мордовии. В аварии погибли женщина и четверо детей. По поручению Алексея Русских семьи погибших получат необходимую помощь.

Ранее в Самарской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП с грузовиками. В результате аварии один из водителей скончался на месте.

Георгий Портнов