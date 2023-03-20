В Екатеринбурге пытаются обанкротить строительную компанию бывшего вице-мэра

Компанию «Формула строительства» бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова пытаются обанкротить. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, исковое заявление о банкротстве ООО «Генеральный подрядчик "Формула строительства"» поступило 17 марта от Екатеринбургской градостроительной компании.

Сумма исковых требований составляет 5,2 млн руб. Согласно сервису Kartoteka.ru, доля вклада господина Архипова в компанию составляет 80%, еще 20% у Вячеслава Короткова. Также Евгений Архипов является совладельцем компании «Формула строительства девелопмент», основанной в 2011 году.

Согласно сайту строительной компании, «Формула строительства» занималась реализацией таких проектов, как ЖК «Белорецкий» на Автовокзале, ЖК «Альфа» на Эльмаше, ЖК «Жемчужина» в Юго-Западном. Последним из указанных проектов является ЖК «Тихомиров» на ВИЗе.

Напомним, Евгений Архипов являлся заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. В 2018 году уволился из мэрии — после того, как администрацию возглавил Александр Высокинский.

По данным издания ЕАН, господин Архипов может принять участие в выборах в Екатеринбургскую городскую думу в качестве кандидата от одного из округов в Ленинском районе Екатеринбурга.

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