Сегодня исполняется 71 год председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Григорий Явлинский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления общества «Международный Мемориал»* Ян Рачинский:

— Уважаемый Григорий Алексеевич! Поздравляю Вас с днем рождения и помимо обычных по такому случаю пожеланий — здоровья, счастья, мира — хочу высказать мою личную Вам благодарность. За редкую среди политиков последовательность. За постоянную открытость к диалогу. За готовность прийти на помощь. За мужество перед лицом реальной опасности и смелость идти против массовых заблуждений. За постоянное напоминание, что дважды два все равно четыре, независимо от рекомендаций властей и мнения княгини Марьи Алексевны. Моральный выбор в конечном счете оказывается самым прагматичным. Успехов и удачи!

*Признано иностранным агентом в РФ и ликвидировано по решению суда.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»