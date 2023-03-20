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Коммерсантъ FM
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В КНДР число желающих поступить на военную службу выросло до 1,4 млн

В КНДР молодежь стремится поступить или вернуться на военную службу из-за «гнева и враждебности» по отношению к «американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям», чьи действия «провоцируют ядерную войну», утверждает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, число таких желающих по состоянию на 19 марта увеличилось почти до 1,4 млн человек. Всего в стране проживает 26 млн человек, кадровых военных — около 1,2 млн.

Фото: Виктор Агаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Агаев, Коммерсантъ

Агентство утверждает, что количество добровольцев увеличивается каждый день по всей республике, и они хотят «добиться вековой победы в битве с США и Югом». Желание молодежи служить в армии якобы подпитывается «горячей любовью к Родине и холодной ненавистью к врагу», а также демонстрирует в том числе желание защитить отечество. Для таких желающих в республике были организованы массовые собрания.

В КНДР срочная военная служба обязательна, на нее призывают мужчин и женщин, достигших 17 лет. Срок срочной службы для женщин составляет три года, для мужчин — десять лет. На прошлой неделе газета Rodong Sinmun, которую выпускает Трудовая партия КНДР, сообщила, что за сутки около 800 тыс. учащихся и членов комсомола Северной Кореи написали заявления с просьбой принять их в армию.

О ситуации в регионе читайте в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Лаура Кеффер

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