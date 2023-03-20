Новосибирский минфин отметил резкое сокращение сборов по НДФЛ и «упрощенке»

С начала года бюджет Новосибирской области получил от сбора НДФЛ сумму на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления по упрощенной системе налогообложения сократились в пять раз. Данные привел министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Он выступил с отчетом на оперативном совещании в правительстве региона 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«С начала года в доходную часть бюджета мы получили 36 млрд руб. В этом объеме 26,2 млрд – доходы собственные. План по собственным доходам (на 2023 год.– «Ъ») выполнен на 12%. Годовая динамика на сегодняшний день находится в отрицательной зоне – минус 6% к аналогичному периоду прошлого года. Пока, по нашей оценке, именно ввиду изменения механизма зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,– сообщил министр.

По данным господина Голубенко, при произведенных расходах в объеме почти 48 млрд руб. (15,6%) сформировался дефицит в объеме 11,7 млрд руб.

Бюджет Новосибирской области принят с объемом доходов 259,97 млрд руб., расходы составят 305,28 млрд руб., дефицит – 45,31 млрд руб.

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Валерий Лавский