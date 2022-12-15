Дефицит бюджета Новосибирской области на 2023 год ко второму чтению вырос на 11,6 млрд рублей

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли во втором чтении проект бюджет на 2023 год. В первоначальную редакцию закона внесли 372 поправки, рассмотрение в третьем (окончательном) чтении запланировано на следующую неделю.

По данным министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, необходимость уточнения проекта была связана, в том числе с тем, что регион получил полные данные о трансфертах из федерального бюджета только после первого чтения.

В итоге ко второму чтению доходная часть бюджета Новосибирской области выросла на 16 млрд руб. (до 259,97 млрд руб.) , расходная – на 27,6 млрд руб. (до 305,28 млрд руб.). Таким образом, плановый дефицит увеличился на 11,6 млрд руб. – до 45,31 млрд руб. или 14,8% от расходов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова